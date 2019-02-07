فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم الدين فى رهن الأراضى الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الدين فى الرهن جاء فى نصه: (ما حكم الدين فى رهن الأراضى الزراعية.. أنا أستفيد بالأرض وهو يستفيد بالمال لحين سد الديون؟). وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( لا مانع من ذلك ولكن بالإيجار، لا تأخذها مجانا مقابل الدين، فيجب عليك تسديد الإيجار الطبيعى للأرض).

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