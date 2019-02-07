شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقبل نائب "الخارجية" الرومانى لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Monica Cheorghita نائب وزير الخارجية الرومانى والوفد لمرافق لها ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء .

استعرض الدكتور شاكر فى بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التى اتخذها القطاع فى مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته فى صيف 2014 مشيراً إلى النجاح الذى حققه لسد فجوة العجز فى الإنتاج وتحويلها إلى وجود احتياطى.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

كما اشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأشار شاكر خلال اللقاء إلى النجاح الذى حققة قطاع الكهرباء فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط ومن بينها EPC+ Finance ، BOO، IPP ، PPP ، وتعريفة التغذية FIT ، و الـ Auctions .

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الرومانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

كما أبدى شاكر إهتمامه بالتعاون فى تطوير مراكز التحكم طبقاً لأحدث التكنولوجيات ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية .

وأشادت Monica Cheorghita نائب وزير الخارجية الرومانى بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

كما أشادت بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،

وأعربت عن رغبة بلادها في الاستثمار على ارض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية).

واعربت Monica عن رغبتها فى تحديد لقاء مع السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وقيادات قطاع الكهرباء لمقابلة وفد فنى من الجانب الرومانى لتبادل الخبرات بين الجانبين ، وذلك على هامش الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية والمقرر عقدها خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجارى بالقاهرة وذللك