نقل 421 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير

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المتحف المصري الكبير
استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، اليوم الخميس، 421 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير، ومن أهم هذه القطع تمثال للملك خفرع وتمثال جالسا للملك امنحوتب. وقال طارق توفيق مدير عام شؤون الآثار والترميم بالمتحف، إن من بين القطع المنقولة تمثال الملك خفرع مصنوع من الشست، ويصور الملك في وضع الجلوس ولكنه فاقد للرأس، كما تضم القطع المنقولة تمثال للإله أوزوريس، ومجموعة متميزة من تماثيل الدولة القديمة، ومجموعة من روؤس المعبودة حتحور بأحجام مختلفة.
من جانبه، ذكر عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى بالمتحف ونقل الآثار، أن اللجنة المشكلة من إدارة مخازن الآثار وإدارة الترميم الأولى طابقت جميع الآثار بالسجلات، وأعدت تقرير حالة لكل قطعة، مع إتباع كافة عمليات التغليف والنقل الحديثة باستخدام أحدث الوسائل العملية المتبعة لنقل تلك المجموعة المتميزة.وأوضح
من جانبه، ذكر عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى بالمتحف ونقل الآثار، أن اللجنة المشكلة من إدارة مخازن الآثار وإدارة الترميم الأولى طابقت جميع الآثار بالسجلات، وأعدت تقرير حالة لكل قطعة، مع إتباع كافة عمليات التغليف والنقل الحديثة باستخدام أحدث الوسائل العملية المتبعة لنقل تلك المجموعة المتميزة.
وأوضح زيدان أن عملية النقل تمت باستخدام 17 صندوقا خشبيا مبطن بمواد خالية من الحموضة، ومواد أخرى ماصة للرطوبة من أجل تخفيض الرطوبة النسبية في حالة ارتفاعها عن الحد المسموح، كما تم تجهيز سيارات النقل بوحدات معدنية ضد الاهتزاز مصنعة خصيصا لأغراض نقل الآثار، وتم وضع أجهزة علمية لقياس الاهتزازات، والحرارة والرطوبة بها، مضيفا أن جيمع القطع تم إيداعها داخل معامل الترميم بمركز الترميم تمهيدا للبدء في أعمال الترميم لها.
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