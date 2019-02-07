تأكيدًا لـ"التحرير"الكهرباء تدفع تعويضات للمقاولين

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محطة كهرباء تحت الانشاء - ارشيفية

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الشركة. وأوضحت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، أنه خلال الاجتماع تم اعتماد عدد من القرارات المتعلقة بالشركة وشملت إقرار تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمدة ثلاث سنوات وذلك بالقرار الوزارى رقم 12 لسنة 2019. كما أضافت مشالي، أنه تم الموافقة على إدراج مبلغ 500 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2018/2019 كتعويضات.

وأفادت مشالي، بأن صرف التعويضات جراء، الأضرار الناشئة عن القرارات الإقتصادية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والمترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات. ونشرت"التحرير"في تقرير بعنوان..لماذا تَرفض الكهرباء صرف«التعويضات» للمقاولين؟ والذي كشفت من خلاله عن