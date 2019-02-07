الفريق محمد فريد يتفقد عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس

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تفقّد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد منتصف ليلة أمس، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين، وناقش عددا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة، وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسئولية.
وأكد خلال المرور أهمية تحلي المقاتلين باليقظة والوعي خلال تنفيذ مهام التأمين وحماية هذا الشريان الحيوي، وأثنى على مستوى عناصر التأمين ومستوى تدريبهم الراقي ويقظتهم التامة بالرغم من صعوبة الأحوال الجوية، ومدى تفهمهم لمهامهم الموكلة إليهم، وقد أنهى المرور بمشاركة عناصر التأمين المجرى الملاحى أحد الأنشطة
وأكد خلال المرور أهمية تحلي المقاتلين باليقظة والوعي خلال تنفيذ مهام التأمين وحماية هذا الشريان الحيوي، وأثنى على مستوى عناصر التأمين ومستوى تدريبهم الراقي ويقظتهم التامة بالرغم من صعوبة الأحوال الجوية، ومدى تفهمهم لمهامهم الموكلة إليهم، وقد أنهى المرور بمشاركة عناصر التأمين المجرى الملاحى أحد الأنشطة التدريبية.
عقب ذلك التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثاني الميداني، والذي يأتي فى إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات.
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات مع الإرهاب، ونقل الفريق محمد فريد تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على المجهودات العظيمة لرجال القوات المسلحة في حماية الوطن وأمنه القومي، وما حققوه من نجاحات لتطهير سيناء من براثن الإرهاب والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى وتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم بدقة وكفاءة عالية، بجانب دورهم الداعم لجهود الدولة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة علي أرض مصر.
حضر الأنشطة قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.
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