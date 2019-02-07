شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعلن اختيار 5 أمهات مثاليات لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رشحت محافظة القليوبية، الخميس، 5 أمهات مثاليات تم اختيارهن من بين 8 أمهات تقدموا هذا العام لاختيار الأم المثالية. وقال المحافظ، الدكتور علاء عبدالحليم، إنه استمع إلى قصص النجاح والكفاح لكل أم على حدة من خلال الطلبات المقدمة رسميا لمديرية التضامن الاجتماعي، حيث قامت اللجنة باختيار 5 أمهات من إجمالي 8 متقدمات ليتم إرسالهم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار أم واحدة فقط على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم اختيار الأسماء وفق المعايير والشروط التي حددتها الوزارة كما تم اختيار عدد 2 أم من المتقدمات للحصول على لقب الأم المثالية من الأمهات التي لديها أطفال معاقين.

جاء ذاك خلال مشاركة المحافظ، الخميس، في أعمال لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة لهذا العام بحضور مجدي حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، وسلوى ترك مقرر المجلس القومى للأمومه والطفولة، ومصطفى فرج رئيس جمعية الشبان المسلمين بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد عبدالحليم أن معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، مشيدًا بدور الأم وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها وإيجاد التوازن بين مسؤوليات الأم المتعددة، ورعايتها لأبنائها والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب.