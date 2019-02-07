شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ 3270 مُشردًا وطفلاً بلا مأوى من الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فرق العمل المشتركة لبرنامج «أطفال بلا مأوى» وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية، ساهمت في إنقاذ 3270 حالة مُشرد وأطفال في الشوارع.

ويوم أمس الأربعاء، تم التعامل مع 95 حالة مشرد و81 طفلا بلا مأوى بإجمالي 176 حالة على مستوى الجمهورية. وتصدرت محافظة القاهرة عدد الحالات التي تم التعامل معها ( 65 حالة، منها 37 مشردًا و28 طفلا)، تليها الجيزة (44 حالة، منها 19 مُشردًا و 25 طفلا)، بحسب ما أورده تقرير لفريق التدخل السريع.

وتتنوع أنواع التدخلات، ما بين الإيداع في أحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، إضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 18 بطانية و 139 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى فريق التدخل السريغ البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.