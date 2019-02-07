شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يتوافدون على «تعليم الدقهلية» للتقديم في وظيفة «معلم»..والمديرية: «إلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المئات من المعلمين الجدد وأولياء أمورهم إلى ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الخميس، بمستنداتهم لتقديم أوراقهم في وظائف التعاقد المؤقت التي أعلنت عنها المديرية للمعلمين للعمل خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقال أحمد سامى، أحد المتقدمين: «أنا حاصل على كلية التربية تخصص رياضة بتقدير جيد جدا، وجميع الشروط تنطبق على مؤهلي، وجهزت جميع الأوراق المطلوبة، وعندما تم الإعلان عن موقع على الإنترنت لتسجيل البيانات لم يفتح الموقع فتوجهت بأوراقي إلى المديرية ولكنهم رفضوا استلام الأوراق، وجدت المئات أيضا من زملائي الجميع يرغب في التقديم».

فيما ذكرت ثناء مسعود علي، حاصلة على ليسانس آداب وتخصص تربوي: «الوزارة أعلنت عن الوظائف ولم تستعد لاستقبال الطلبات فنحن ننتظر ذلك الإعلان منذ أكثر من شهرين، ومع ذلك لم يفتح الموقع الذي أعلنت عنه ولانعرف هل المسابقة جادة ولا مجرد كلام».

وأضافت: «الوزارة أعلنت بدء التقديم مع أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني، في حين أن الوزارة كان أمامها إجازة نصف العام كاملة كان يمكن التقديم خلالها وبدأ العمل مع الدراسة».

ومن جانبه، قال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن التقديم لشغل الوظائف إلكتروني، وسيتم فحص الطلبات إلكترونيا أيضا من خلال الوازرة، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس المقبل، بدون أي أوراق.

وأضاف «عبدالرؤوف» أن «الوزارة ستتولى عملية تصفية رغبات المتقدمين، وترسل لنا كشوف لعمل مقابلات شخصية مع المتقدمين ووقتها سيتم تقديم الأوراق المطلوبة في الإدارات التعليمية وليس بالمديرية».

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن حاجاتها لتخصصات جديدة للتعاقد المؤقت معهم بالإضافة إلى التخصصات والتي سبق الإعلان عنها وذلك لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 2018/2019 وذلك في ضوء احتياج كل إدارة تعليمية، ومنها اللغة الإنجليزية، للتعليم العام، بالإضافة إلى 12 تخصص مطلوبة للتعليم الفني وهي «المركبات النظري، الكهرباء النظري، الإلكترونيات النظري، التبريد النظري، الزخرفة النظري، الصناعات الخشبية النظري، الصناعات المعدنية النظري، العمارة النظري، الملابس والتريكو النظري، مواد تجارية، مواد فندقة نظري، مواد قانونية».

يذكر أن المديرية سبق وأن أعلنت عن احتياجاتها لمدرسين في 7 تخصصات وعي «اللغة العربية ابتدائي وإعدادي، والرياضيات ابتدائي وإعدادي، واللغة الألمانية ثانوي، والفيزياء ثانوي، والجغرافيا ثانوي، ورياض أطفال، والحاسب الآلي ابتدائي، وأن التقديم إلكترونيا من خلال الرابط «http://tempcontract.emis.gov.eg»