شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفع الحكومة الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في تقرير توضيح الحقائق، الصادر الخميس، وأعلنت وزارة التموين أنه لا صحة لرفع الدعم عن الخبز، والوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏الوضع الاقتصادي.