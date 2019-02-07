شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» ينفي ما تردد بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل.

وأوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة لوقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية .

وأضافت وزارة المالية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بينها وبين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لاستمرار قيام الصندوق في توفير الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتلبيةً متطلباتهم المعيشية، وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين محدودي الدخل.

وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً الدعم النقدي المباشر الذي يتم منحه لمحدودي الدخل؛ لتخفيض قيمة الدفعات المقدمة المستحقة عليهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير المسكن المناسب لتلك الفئة المستهدفة؛ لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة «[email protected]» أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).