شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة العيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى السيدة باتس ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. كما أوفد الرئيس السيسي الأمين العام برئاسة الجمهورية كريم الديواني إلى سفارة نيوزيلندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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