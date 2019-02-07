شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط للتقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، بداية من اليوم الخميس، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك لتعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني. وقامت الوزارة بتفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتقدم لمسابقة http://tempcontract.emis.gov.eg

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