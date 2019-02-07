شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توقع بروتوكولي تعاون لتجهيز وتطوير 7 حضانات بالأسمرات والنهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، بروتوكولي تعاون بين الوزارة وجمعيتي «خير وبركة» و«شباب القاهرة الجديدة للتنمية»، لرفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات، ومد نطاق تغطية الخدمة إلى مختلف المناطق الجغرافية.

وينص البروتوكول الموقع بين الوزارة وجمعية «خير وبركة»، المتخصصة في تصميم وتنفيذ برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية، على قيام الوزارة بتأثيث وتجهيز 6 حضانات بحي الأسمرات في القاهرة.

كما ستعمل «التضامن» على التشبيك مع الهيئات والكيانات المهتمة بمرحلة الطفولة المبكرة والإشراف على التدريب على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد، إضافة إلى إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للجمعية.

وبالتعاون مع جمعية «شباب القاهرة الجديدة للتنمية»، ستتولى الوزارة تأثيث وتجهيز وتدريب العاملين في حضانة «المحروسة» بمدينة النهضة.

وقال والي، في كلمة خلال مراسم التوقيع، إن البرنامج القومى لتطوير الحضانات يعد أحد أهم محاور العمل للوزارة خلال 2019، لأن الحضانات تلعب دورًا هامًا في بناء الإنسان وإعداد الأطفال من حيث مبادئ التعلم والقيم السلوكية وبناء شخصية الطفل، استعدادًا لبدء حياته الدراسية.

تعاون بين التضامن وجمعية خير وبركة