شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: قبول 400 طالب سنويا ببرنامج جورجيا بزيادة 17% من المقبولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تجديد اتفاقية برنامج التعليم الدولى المشترك "جورجيا بكلية التجارة" بين جامعتى القاهرة وجورجيا بولاية أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة ثلاثة سنوات، كما تم التوقيع على الاتفاقية الإدارية السنوية لنفس البرنامج عن العام الجامعى 2019/2018.

وتضمن تجديد الاتفاقية، الموافقة على قبول 400 طالب سنويا بدلآ من 350 أى بزيادة حوالى 17% خلال فترة السنوات الثلاثة القادمة، نظرا لنجاح البرنامج والإقبال الكبيرمن الطلاب للإلتحاق به.

وأكد الخشت، أن استراتيجية الجامعة فى مجال التعاون الدولى تقوم على فتح آفاق التعاون المشترك مع الجامعات الأجنبية المتقدمة فى مختلف المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التى تهدف إلى تقديم خريجين متميزين ذوى قدرات تنافسية للعمل داخل وخارج مصر.

يُشار إلى أن جامعة القاهرة تعاونت مع جامعة ولاية جورجيا لإدارة الأعمال، لتقديم برنامج البكالوريوس المشترك فى إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة ويتم تدريسه باللغة الإنجليزية، وبعد الانتهاء بنجاح من هذا البرنامج يحصل الخريجون على شهادة بدرجة بكالوريوس مشتركة بين كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكلية ماك روبنسون لإدارة الأعمال بجامعة ولاية جورجيا GSU.

ويتميز البرنامج المشترك بأنه يمكن للطلاب قضاء فصل دراسى خريفى أو صيفى بجامعة ولاية جورجيا بمدينة أتلانتا بأمريكا، وتوفير بيئة تعليمية وتكنولوجية وفقا للمعايير الدولية، كما يوفر البرنامج فرصا للتدريب الصيفي، ومنح خاصة تغطى كامل المصروفات.