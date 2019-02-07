شكرا لقرائتكم خبر عن "الجارحي" يعلن رعاية "قاهرة متلازمة داون" بعد التحاقها بكلية الفنون الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحي، وأمين عام اللجان المتخصصة لحزب مستقبل وطن، عن رعاية الموهبة الفنية الطالبة مريم وجيه، المصابة بمتلازمة داون، وذلك بعد قبول التحاقها بكلية الفنون الجميلة.

وفازت مريم وجيه في مسابقة "موهوب مصر" وهي المسابقة الأولى من نوعها لاكتشاف مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية هاي هيلز المسئولة عنها الكاتبة الصحفية والإعلامية شيماء السباعي.

ويتضمن عقد الرعاية تقديم حديد الجارحي لنفقات شهرية، بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة معرض فني لأعمال الطالبة مريم.

وتعقيبا على هذا الاتفاق قال محمد الجارحي إن "حديد الجارحي" تقف جنبا إلى جنب مع بناة هذا الوطن من أبنائه، وأنها تدعم تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وأكد الجارحي، أن الطالبة مريم مثال ونموذج على مدى نجاح الدمج والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة وما يمكن أن يحققه من فائدة للمجتمع ككل، ولمجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه التحديد".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لتجاوز خرافة أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم فقط من (أهل الاحتياج) فهم في الحقيقة أهل عطاء أيضا ولهم قدراتهم الخاصة ومواهبهم التي تمكنهم من خدمة بلادهم"، مشيرا نحن لا نرعى الأبطال الرياضيين لأنهم نجوم وفقط، ولكننا نرعاهم لأنهم نماذج ناجحة على التحدي والنجاح، وهذا ما يتوافر في مريم وجيه أيضا.

يذكر أن الطالبة مريم وجيه أول طالبة تلتحق بكلية فنون جميلة من "متلازمة داون"، حيث انطلقت موهبتها من مسابقة "موهوب مصر"، وأثبتت جدارتها وسط زملائها في الجامعة وقد انهت بنجاح الترم الأول وتستعد الآن لدخول الترم الثاني حتى تنهي عامها الأول بالجامعة.