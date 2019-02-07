شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تقرر تحويل طالب نشر فيديو مسىء للأقباط إلى مجلس تأديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة الأزهر تحويل الطالب صاحب الفيديو المسىء للأقباط عبر السوشيال ميديا إلى مجلس تأديب.

وقد نشر أحد الطلاب مقطع فيديو مسىء للأقباط أمس الأربعاء، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب. وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس الأربعاء، فيديو يظهر فيه طالب أزهري برفقة ثلاثة من أصدقائه وهم يرددون بعض العبارات التى تشبه ترانيم الصلاة الخاصة بالإخوة الأقباط بطريقة ساخرة، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وإحالته لمجلس تأديب.



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