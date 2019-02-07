تعرف على رابط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم للمعلمين المؤقتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عدد من المديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن رابط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتة والتى من المقرر لها أن تنطلق خلال الساعات المقبلة. وحدد المديريات خلال أعلنها شروط التقدم للمسابقة والتى تم إعلانها فى دواوين المديريات رابط التقدم للمسابقة عبر اللينك" هنا". وفى السياق ذاته قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سوف تفعل اللينك الخاص بالتقدم للمسابقة خلال الساعات المقبلة بعد اكتمال عملية حصر الأعداد والتخصصات ووصولها للمديريات. وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن الجميع سيقدم مسوغات التعيين فى الإدارات والمديريات التعليمية ويتم المفاضلة بين المتقدمين.

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