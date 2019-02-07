شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن المؤبد لثلاثة أجانب لجلبهم مخدرات داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار صلاح الدين مصطفي شرابية رئيس المحكمة بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين يحملون الجنسية السورية لاتهامهم بجلب مواد مخدرة داخل البلاد.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم أباظة، والمستشار شريف محمد الجندي وسكرتير الجنايات مصطفي عبد العظيم.

تعود القضية رقم 24189 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيامهم بالقبض على 3 سوريين أثناء جلبهم كميات من المواد المخدرة بميناء أبو قير شرق مدينة الإسكندرية.

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قسم النشاط الخارجي توصلت من جمع المعلومات عن دخول شحنة كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد مركب سياحي "يخت"، عن طريق أحد الموانئ بالإسكندرية، وتم إستصدار إذن من النيابة العامة للتفتيش.

وعند وصول المركب ميناء أبو قير إلقاء القبض على كل من "م.م، 44 سنة و"ج.ع"، 60 سنة "م.أ"، 27 سنة، جميعهم يحملون الجنسية السورية، وتفتيشها عثر على مليون وستمائة وستة وتسعون ألف قرص من مخدر الكبتاجون الامفيتامين المحظورة مدرجين بالجدول للأدوية المخدرة و 3500 طربة من مخدر الحشيش ومبالغ مالية وهاتف محمول ثريا.

تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات والتي قضت بحكمها المتقدم على المتهمين.