شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لأجهزة تنصت وتجسس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى، لكمية من أجهزة التنصت والتجسس، وأجهزة الصدمات الكهربائية "صواعق"، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر المصرى، وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات وكمية من المستلزمات الطبية الجراحية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وفى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة خطوط الجزيرة، رحلة رقم J9 - 721 القادمة من الكويت، اشتبه كلاً من مستور أبوثلاث رئيس الوردية، وكارم محمود مأمور الحركة، فى الراكب المصرى "أ . ث . ش" الذى ظهرت عليه علامات الارتباك والقلق، وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد سرحان مأمور الفحص، تحت إشراف فادى سليمان رئيس القسم حيث تأكد الاشتباه .

وبالعرض على أحمد وهبه الأزهرى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من ريهام محمد مأمور التعريفة، وخالد خلف، ومحمود إبراهيم، وكارم محمد مأمورى الحركة، وإبراهيم شحاتة أمن جمركى، وطاهر بخاطره مكافحة تهريب تحت أشراف رئيس الوردية مستور أبوثلاث.

ووبتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة، تم ضبط 60 أداة جراحية تستخدم فى جراحات تدبيس المعدة، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية 180 ألف جنيه، والمحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة خطوط العربية، رحلة رقم G9 -609 القادمة من الشارقة، اشتبه فى الراكب "أ . م . ع" مصرى الجنسية، حيث أنه بمناظرة جواز سفره إتضح أنه يعمل مدرس لغة عربية على خلاف مهنتة فى الإقامة "مركب ورق جدران"، ولقصر مدة سفرة، وكثرة تردده وثقل وتدلى جيوب الجاكت الذى يرتديه، وبتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة، لم يتم العثور على شىء بخلاف الأمتعة والهدايا الشخصية فى حدود الأعفاء المقرر قانونا للراكب .

وبتفتيش الراكب ذاتياً، تم ضبط 13 هاتف محمول ماركة آيفون، مخبأه داخل جيوب الجاكت، وبنطلون البدلة التى يرتديها وبلعت قيمة المضبوطات 148 ألف جنيه، وفى المحاولة الثالثة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط فلاى دبى رقم (FZ 173 )، القادمة من دبى، اشتبه فى الراكب "م . أ . أ" مدير بإحدى الشركات لكثرة تردده وسفره لتايلاند.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك أجاب بالنفى، وعند كتابته لإقرار الوصول ظهرت عليه علامات الإرتباك والقلق، وأقر بخط يده أنه يحمل عدد أثنان حقيبه بداخلها أمتعة شخصية فقط لاغير، وتم تمرير حقائبة على جهاز كشف الأمتعة فتأكد الاشتباه، وتبين وجود 3 صواعق كهربائية، و3 نظارات "نظر" مزودة بكاميرات تسجيل فيديو صغيرة، و2 لمبة أضاءة مزودة بكاميرات مراقبة وتسجيل فيديو، يتم التحكم فيها وتشغيلها عن طريق الإنترنت على جهاز التليفون المحمول، ونظارة مكبرة للرؤية الليلية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 آلاف و400 جنيه، وقرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط برقم 10 و11 و12 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.