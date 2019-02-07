برلماني: إشادة "النقد الدولي" تؤكد أن السيسي "على حق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، إن "البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي، وأكد فيه نجاح البرنامج الاقتصادي الذي نفذته مصر، شهادة نجاح، ودليل قاطع على أن الرئيس السيسي على حق".

وأضاف "أبو جاد"، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن "ديفيد ليبتون"، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، أكد نجاح مصر في التغلب على تدفقات رأس المال للخارج، والسيطرة على معدلات التضخم والحد من الدين العام.

وأوضح عضو البرلمان أن صندق النقد أشار إلى "انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع معدلات البطالة في الفترة الأخيرة"، مؤكدًا أن "زيادة معدلات النمو الحقيقية، وتقلص عجز الحساب الجاري، جاء بعد الانتعاشة التي شهدها قطاع السياحة وارتفاع التحويلات المالية".

وشدد "أبو جاد" على أن "الإشادات المتتالية من المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية الدولية بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، دليل واضح وصريح على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، من خلال برامج إصلاحية وطنية حرص فيها الرئيس السيسي على عدم تحمل المواطنين دفع فاتورة هذه الإصلاحات، بعد تكليفاته للحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية".