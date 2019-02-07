الرئيس السيسي يهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بالعيد القومي لبلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى باتس ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. كما أوفد الرئيس السيسي الأمين العام برئاسة الجمهورية كريم الديواني إلى سفارة نيوزيلندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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