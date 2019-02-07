أخبار مصر | "المهندسين" تستعيد 6 عمارات مغتصبة منذ 8 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسين" تستعيد 6 عمارات مغتصبة منذ 8 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية، إن لقاء هام جمع بين المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأسفر اللقاء الذي سبقه عدة خطابات مرسلة من النقابة لمجلس الوزراء عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة 137 وحدة سكنية معتدي عليها منذ ثماني سنوات.

وأضاف "أبو سنة" أن هذه الوحدات والممثلة في ستة عمارات "46 -47 49 -50 -51 -52" مملوكة لنقابة المهندسين ضمن مشروع النقابات بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، لافتا إنه تم الاستيلاء على هذه الوحدات من قبل "بلطجية" في عام 2011 مستغلين الانفلات الأمني آنذاك وأقاموا بهذه الوحدات دون سند قانوني وجاهدت النقابة خلال السنوات الماضية وتم تحرير محضر {136 ا] بتاريخ 9/2/2011 دون نتيجة مرضية للمهندسين إلي أن جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بازالة التعديات الواقعة علي الستة عمارات المذكورة.

وأكد أبوسنة أن نقابة المهندسين ممثلة في نقيبها العام المهندس هاني ضاحي لا تغفل حقوقها ولا حقوق أعضائها وتدافع عنه بكل السبل، مشيدا بقرار مدبولي واستجابته لرد الحقوق لاصحابها.

وطالب رئيس نقابة القاهرة الفرعية، رئيس جهاز القاهرة الجديدة بسرعة التحرك لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفي نفس السياق، أكد عادل عبدالعزيز معاون رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن الجهاز قام فور صدور القرار بإخطار هؤلاء المخالفين، مشيرا إلي أنه سوف يتم شن حملات أمنية مكبرة في حين عدم الانصياع لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكانت قامت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة المهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة بتكريم 40 سيدة من قاهرات مرض السرطان المقيمين معرض لمنتجاتهم بنادي النقابة بالزمالك، بحضور المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد.

وأكد ابوسنة ان نساء مصر اثبتوا قواتهم ومثابراتهم في كل المحافل، لافتا ان مرض سرطان الثدي انتشر في مصر بشكل ملحوظ مؤكداً ان هذا المرض احد اهم الحروب التي خاضتها سيدات مصر ولاقي اهتمام كبير من الدولة مضيفا ان نقابة المهندسين تكرم في هذا الحفل سيدات محاربات بمعني الكلمة خاضوا حرب شرسه وانتصروا فيها.

من جانبه أكد المهندس ضياء الكيكي آمين نقابة القاهرة ان مقاتلات السرطان قاتلوا بعزائم الصابرات وقوة المؤمنات بالله مما ساعدهم في تخطي مراحل هذا المرض مشددا علي ان هذا التكريم جاء ايمانا من القائمين عليه بحق من يتم تكريمهم وهذا الحق كفلته لهم الدولة نفسها.

واوضحت المهندسة ياسمين الموجى منسق لجنة العلاقات العامة والتدريب ان النقابة تتخذ نفس المنعطف مع توجه الدولة لمكافحة جميع الامراض المزمنة وتسعى كنقابة مهندسى مصر لزيادة التوعية بمخاطر الامراض المزمنه نظرا لزيادة معدل انتشارها.

ولفتت أن معدل اصابة السيدات بهذا المرض بين السيدات حوالى ٣٠ سيدة من كل ١٠٠ سيدة وواحد بالمائة بالنسبة للرجال وهذا معدل ضخم للغاية واذا تمت التوعية السليمة من الممكن جدا ان تضاعف فرص شفاؤهم اذا تم اكتشافها مبكرا ومعرفة اعراضها وطرق العلاج والوقاية منها ولن يحدث ذلك الا بالتوعية السليمة وتكاتف جميع الهيئات والنقابات والشركات وجميع الجهات المعنية.

في سياق آخر يكرم المهندس هشام ابوسنة اليوم اوئل الخريجين من كليات الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراه.