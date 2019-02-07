أخبار مصر | "سعفان" يهنئ بالعيد القومي للدقهلية: أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يهنئ بالعيد القومي للدقهلية: أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال "سعفان" في برقية تهنئة للمحافظ، إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا.

براتب 10 آلاف جنيه.. مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل في السعودية

قررت وزارة القوى العاملة، مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية إلي 17 فبراير 2019، وذلك برواتب تصل إلي 2000 ريال سعودي؛ أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبي شامل، وتوفير زي للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلي 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولي سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة في قيادة الأتوبيسات الكبيرة، وحاصل عن شهادة متوسطة علي الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

وأوضح "سعفان"، أن المستندات المطلوبة هي "شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة؛ لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرهاـ 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.