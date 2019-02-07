أخبار مصر | تفاصيل افتتاح تجديدات "عين شمس التخصصي" وأول قاعة تعليمية لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل افتتاح تجديدات "عين شمس التخصصي" وأول قاعة تعليمية لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، عددا من التجديدات والتطويرات بمستشفى عين شمس التخصصي، وقاعة تعليمية متخصصة لذوى الإعاقة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علي الأنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي.

وافتتح الوزير عددا من التوسعات والتجديدات وهي: وحدة قسطرة القلب والتي تضم عدد (2) قسطرة للقلب مجهزتين بأحدث الأجهزة الطبية التى تساعد على زيادة دقة التشخيص بما يؤمن اختيارات أفضل للعلاج، وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمرضى، ويحسن من مستوى الخدمة الطبية. كما افتتح قسم الأشعة والذى يشمل عدد من الأجهزة الطبية التى تم استحداثها بالكامل لتدخل فى منظومة العلاج التشخيصى للمرضى، وتضم أشعة الرنين المغناطيسي، والمسح الذرى، والأشعة التداخلية، والأشعة المقطعية، وأشعة X Ray عادية وبالصبغة، فضلاً عن قسم لصحة المرأة يشمل أشعات متخصصة على الثدي وهشاشة العظام.

كما افتتح د. خالد عبد الغفار مبنى (د) الطبى والذى يتكون من 3 أدوار متكررة تنفرد بثلاث رعايات متخصصة على مستوى الجمهورية حيث يضم الدور (الأول): وحدة جراحة القلب والصدر، ووحدة جراحة المخ والأعصاب، و(الثانى) يشمل وحدة جراحة (4)، ووحدة أمراض الصدر ورعاية الصدر وتعد أول رعاية متخصصة لمرضى الصدر بمصر والشرق الأوسط، وصيدلية، و(الثالث) يضم وحدة السكتة الدماغية ورعايتها، ووحدة الأمراض العصبية ورعايتها، حيث تتميز هاتان الوحدتان بوجود خدمة tele medicine لمناظرة المرضى داخل وخارج الوحدة وداخل وخارج البلاد مع المتخصصين فى المجال بما يتيح دقة أكبر فى التشخيص والعلاج، فضلا عن عدد من الغرف والأجنحة المجهزة بالبنية التحتية والفرش الطبى وغير الطبى وعدد من المكاتب الإدارية.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح أشاد د. عبد الغفار بالتجديدات والتطويرات التى شهدتها المستشفى والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية قرابة 200 مليون منها 56 مليون جنيه تحملتها مؤسسة البنك الأهلى لتطوير غرف العمليات، مشيراً إلى أن هناك 110 مستشفى جامعى تخدم 18 مليون مريض سنويا يعمل بها 17 ألف عضو هيئة تدريس، 8 آلاف هيئة معاونة، كما تقوم بعمل 200 ألف عملية جراحية سنوياً، مضيفاً أنها تعد إضافة لمنظومة العلاج والرعاية الصحية بما يساهم فى رفع الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن، ومواكبة التطورات الطبية والعلاجية العالمية.

وخلال الافتتاح أكد د. عبد الغفار أن هذا التطوير الدائم يهدف إلى استعداد المستشفيات الجامعية للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى هناك تنسيق كامل بين وزارة التعليم العالى ممثلة فى المستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة فى تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة.

ومن ناحية أخرى افتتح د. خالد عبد الغفار أول قاعة تعليمية بكلية الآداب جامعة عين شمس مخصصة لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة والجامعات المصرية بكلية الآداب والتى تبلغ تكلفتها حوالى 532 ألف جنيه بالتعاون مع شركة "ايثيديكو" للبتروكيماويات؛ بهدف توفير الدعم اللوجيستي لإنشاء قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة، وذلك فى إطار المساهمة المجتمعية لرجال الأعمال بالتعاون مع الكلية.

ويهدف إنشاء القاعة إلى توفير الخدمات التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة كوسيلة من وسائل الإتاحة والدمج، حيث أنه تم تجهيز القاعة بأحدث تكنولوجيا التعليم وأجهزة الكمبيوتر المزودة بخدمة الإنترنت والسماعات وأجهزة العرض الإلكترونى الضوئى من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج.

حضر فعاليات الافتتاح د. سوزان القلينى عميدة الكلية، ود. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ود. هبه هجرس عضو بمجلس النواب، والمهندس سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات نائبا عن وزير البترول، والمهندس عبدالمجيد حجازى رئيس شركة "ايثيدكو" للبتروكيماويات.

ومن جهة أخرى تفقد الوزير التجديدات بالمدينة الجامعية للطلبة (المبنى السكنى للطلبة)، وذلك فى إطار مبادرة (بأيدينا نجملها) بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة، وما يقرب من 150 طالباً؛ لتنمية روح الولاء للطلاب وبث حب العمل التطوعي والمشاركة في العمل المجتمعي، وإشراك الطلاب في تجديد وتطوير منشآتهم بما يزيد من حرصهم للحفاظ عليها بإعتبارهم أصحاب المصلحة الأساسيين.