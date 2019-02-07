أخبار مصر | "والي": البرنامج القومى لتطوير الحضانات أهم محاور العمل في 2019

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج القومي لتطوير الحضانات يعد أحد أهم محاور العمل للوزارة خلال 2019 لما للحضانات من دور هام فى بناء الإنسان وإعداد الأطفال، من حيث مبادئ التعلم والقيم السلوكية وبناء شخصية الطفل استعداد لبدء حياته الدراسية، مشيرة إلى سعادتها بهذه الشراكة اليوم خاصة وأنها تستهدف الأطفال الذين تم نقلهم للأسمرات والمحروسة من المناطق العشوائية.

وأضافت والي خلال كلمتها في مراسم توقيع بروتوكولي التعاون، أن ما تقوم به الحضانات من العمل على تقديم التوعية للأسرة والأم فهى تتيح فرص عمل عديدة للمرأة كميسرة وإدارية ومشرفة وعاملة.

وكانت وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، بروتوكولي تعاون بين الوزارة وجمعية خير وبركة و جمعية " شباب القاهرة الجديدة للتنمية"، وذلك فى إطار الدور المجتمعي لوزارة التضامن الاجتماعي في رفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم- 4 سنوات والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية.

وينص البروتوكول الموقع بين الوزارة و جمعية "خير وبركة " المتميزة في تصميم وتنفيذ برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية على قيام الوزارة بتأثيث وتجهيز 6 حضانات بالأسمرات بمحافظة القاهرة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ اسناد الحضانات من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، كما ستطبق التضامن محور جودة الحضانات من خلال معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات، ووفقاً للبروتوكول ستعمل الوزارة على التشبيك مع الهيئات والكيانات المهتمة بمرحلة الطفولة المبكرة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد، بالإضافة إلى إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للجمعية والتي تم إنتاجها بمساعدة الوزارة على أن تقوم الجمعية بتوفير الجهاز الإداري الذي يقوم بالعمل بالحضانات و تجهيزها بالأدوات والمعدات والألعاب التعليمية.