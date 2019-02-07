مصر | ضبط شخصين جمعا 4 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين جمعا 4 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرَين مقيمان خارج البلاد بتجميع أموال المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبد الحميد.ج" وابنه "مجدي"، و"تامر.ع" يعمل بدولة أجنبية، و"نوره.ع" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها للثاني، الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوى المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوي أسماء ذوى العاملين والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد، ويقوم الأول والثاني بالحصول على عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنهما الأول والثاني وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة بالاشتراك مع الثالث والرابعة، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندي ما يعادل أربعة ملايين جنيه مصري، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.