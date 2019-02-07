مصر | ضبط شخصين جمعا 4 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين جمعا 4 ملايين جنيه من أموال المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرَين مقيمان خارج البلاد بتجميع أموال المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبد الحميد.ج" وابنه "مجدي"، و"تامر.ع" يعمل بدولة أجنبية، و"نوره.ع" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها للثاني، الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوى المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوي أسماء ذوى العاملين والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد، ويقوم الأول والثاني بالحصول على عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنهما الأول والثاني وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة بالاشتراك مع الثالث والرابعة، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندي ما يعادل أربعة ملايين جنيه مصري، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
النيابة تحقق في بلاغ ضد رانيا بدوي بسبب فيديو "الروبوت الجنسي"
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من أشرف فرحات، المحامي، ضد الإعلامية رانيا بدوي، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، بسبب فيديو "الروبوت الجنسي"، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.
وجاء في البلاغ الذي قيد برقم 1230 لسنة 2019، عرائض النائب العام، أن المبلغ ضدها خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صوت وصورة عبر قناتها المسماة "كلام رنوش"، تخاطب فيه السيدات المطلقات والأرامل وتدعوهم إلى شراء "الروبوت الجنسي"، وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة يتضح من فحصها أن رانيا تحرض على الفسق والفجور.
وطالب مقدم البلاغ من النائب العام، بإحالة المبلغ ضدها للتحقيق في الجريمة التي وقعت منها في حق المرأة المصرية بل في حق المجتمع المصري أجمع، كما طالب بمنعها من السفر ووضعها على قوائم ترقب الوصول والادعاء مدنيا ضدها بمبلغ مليون جنيه مصري.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو بثته الإعلامية رانيا بدوي، تدعو فيه النساء إلى الاستغناء عن الرجال والاستعاضة عنهم بـ"الروبوت الجنسي".
وظهرت رانيا، وهي تروج للروبوت الجنسي، في برنامجها "كلام رنوش"، على موقع "يوتيوب"، حيث نصحت السيدات بشرائه والاستغناء عن الرجال، داعية إلى استخدامه بديلا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية.
وأشارت رانيا بدوي إلى أن الأسعار مثل أي سلعة تبدأ غالية، وبعدها "هيرخصوا ويرطرطوا"، والأسعار تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 16 ألف دولار، ومن مميزاته أنه يقوم بكل الوظائف العضوية للرجل، محترف في استعمال المكواة، وأستاذ في تشطيب الحوض.
وتساءلت بدوي في سخرية: "الرجل بعد فترة من الزواج ما فائدته، غير أنه يغير الأنبوبة ويشغل السخان"، لتنتهي إلى القول: "يا شيخة هيني قرشك ولا تهيني نفسك، واختاري اللي على مزاجك، قطع الرجل الطبيعي".
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