شكرا لقرائتكم خبر عن "نادى القضاة": لم نُصدر أى بيانات تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادى قضاة مصر عدم وجود أى تصريحات لرئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا. وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، فى بيان صادر عن النادى اليوم الخميس، أن النادى لم يصدر أى بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان.

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