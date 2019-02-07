شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندى التعاون بين دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، ايزيكيال نيبيجيرا وزير خارجية بوروندى، على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث بحث اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص مصر على تطويرها فى كافة المجالات، بما يسهم فى تحقيق تطلعات شعب بوروندى الشقيق فى التنمية والأمن والاستقرار.

وأشار الوزير شكرى إلى اهتمام مصر بنقل خبراتها إلى بوروندى فى كافة المجالات من خلال الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا، وذلك عبر تقديم الدورات التدريبية التى تسهم فى بناء الكوادر البوروندية.

من جهته، أكد وزير خارجية بوروندى على العلاقات الوطيدة بين البلدين، وحرص بلاده على تطويرها فى كافة المجالات. وتناول الاجتماع جهود تحقيق الاستقرار فى بوروندى، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية مثل الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا، والتعاون بين دول حوض النيل.