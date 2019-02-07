شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل التخصصات المطلوبة لشغل وظائف المعلمين بالبحيرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن فتح باب التقديم لشغل وظائف المعلمين عن طريق التعاقد المؤقت بداية من اليوم الخميس، وذلك لسد العجز فى عدد من التخصصات التعليمية.

من جانبه، أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن التقديم لهذه الوظائف الجديدة سيكون إلكترونيا عبر الإنترنت، مضيفًا أن المستندات الورقية واستمارة التقدم الإليكترونية ستقدم إلى الإدارات التعليمية خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.

وينشر ”الخليج 365” كافة شروط التعاقد الجديدة محددة بشكل واضح وكذلك التخصصات المطلوبة، كالتالى: