التعليم ستعرض الخطة المقترحة لمركز تعليم الكبار للعام المالى الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان بمحافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا لمراجعة تقييم المركز الذي تم اعتماده من قبل اليونسكو كمركز من مراكز الفئة الثانية ضمن اثنى عشر مركزاً على مستوى العالم.
حضر الاجتماع الدكتور رأفت رضوان خبير اليونسكو، وعدد من مسئولي منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والشركاء والمانحين المعنيين بمحو الأمية وتعليم الكبار ومنهم: جامعة المنوفية، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وجمعية حواء المستقبل، والأمانة العامة للشبكة العربية لتعليم الكبار، ومؤسسة مصر الخير.
واستعرض حجازي خلال الاجتماع الخطة التنفيذية المقترحة للمركز للعام المالي 2018/2019 والتي تتضمن مشروع رقمنة المكتبة بالتعاون مع مكتب اليونسكو بيروت.
وأكد حجازي أن أهداف الاستراتيجية للمركز تأتي في إطار توفير فرص التنمية المستدامة للقائمين على محو الأمية وتعليم الكبار وكذا المساعدة في مأسسة التعليم غير النظامي، وتطوير خريطة مناهج محو الأمية وتعليم الكبار وأنشطتها وفق متطلبات التعلم مدى الحياة، وتمكين المجتمعات الفقيرة والمهمشة وبناء قدرات الكوادر البشرية.
وأوضح رئيس قطاع التعليم العام أنه من الممكن مشاركة المركز مع الجهات والمؤسسات المعنية بالمجال ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال مساهمات يقدمها المركز مثل السكن وقاعات التدريب، وتقديم الدعم الفني، وعمل الشراكات مع الجهات مثل "مؤسسة مصر الخير أو جمعية حواء المستقبل والشبكة العربية لمحو الأمية، والهيئة العامة لتعليم الكبار"، وفتح المجال للتعاون مع جامعة الدول العربية من خلال برامج تنظمها الجامعة للمنظمة الكشفية لعقد برامجها علي أرض المركز، وتم الموافقة عليها للبدء في إجراءات تنفيذ هذه البرامج التي تتماشي مع أهداف اليونسكو ويكون للمركز مشاركة فاعلة ومساهمة فعلية لتفعيل هذه البرامج.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة التواصل مع الجامعات ومراكز تعليم الكبار لتفعيل الأنشطة والبرامج الخاصة بالمركز وكذا نشر البحوث والدراسات مع الجهات الشريكة، وأيضاُ تفعيل موقع المركز الإلكتروني وإنشاء صفحة فيس بوك جديد للتواصل مع مراكز الفئة الثانية ونشر كل ما يتعلق بفعاليات الأنشطة التدريبية وما هو جديد لدى المركز، وضرورة استخدام الموقع للنشر الرقمي للمعلومات.
جدير بالذكر، أن المركز الإقليمي لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان بمحافظة المنوفية هو أحد مراكز الفئة الثانية لليونسكو والذي يُعد من أقدم المراكز على مستوى العالم المعنية بتعليم الكبار حيث تم انشاء المركز في خمسينات القرن الماضي، كما عقد المركز المؤتمر الخامس بمصر خلال عام 2018، بمشاركة المراكز الاقليمية التابعة لليونسكو على مستوى العالم حيث تم بناء تحالفات على المستوى العربي والأفريقي بين المركز والهيئات وعقد شراكات وتوثيق التعاون الإفريقي والعربي والدولي مع المنظمات والهيئات المهتمة بمحو الامية وتعليم الكبار. وبنهاية المؤتمر ترأست مصر المراكز المعنية بتعليم الكبار على المستوى العربي والأفريقي حتى موعد انعقاد المؤتمر السادس لمراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو.
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