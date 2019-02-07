الرئيس السيسى يهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى السيدة باتس ريدى الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. كما أوفد الرئيس السيسى الأمين العام برئاسة الجمهورية كريم الديوانى إلى سفارة نيوزيلندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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