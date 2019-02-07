شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مجلسى إدارة الرقابة المالية والبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، يعقبها اجتماع مع مجلس إدارة البورصة. كما يعقد رئيس الوزراء اجتماع مع مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمتابعة سير العمل بالجهاز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مجلسى إدارة الرقابة المالية والبورصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.