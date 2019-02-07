شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: انتهاء قوائم الانتظار لراغبى الدرجات البخارية من المعاقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية مشاركة المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية، للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوى الاحتياجات الخاصة بتوفير متطلباتهم لتمكينهم من الاندماج فى المجتمع.

وأضاف المحافظ خلال حفل توزيع 12 دراجة بخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتسليم أجهزة كهربائية لـ10 عرائس مقبلين على الزواج من غير القادرات، أن الدور الاجتماعى فى مصر تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة وطالب باستمرار مبادرة توفير الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة والذى شهد خلال العامين الماضيين انتهاء قائمة الانتظار بالقاهرة لطالبى الحصول عليها .

يأتى الحفل الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

شهد الحفل نواب المحافظ الأربعة، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية وعدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من الجمعيات الأهلية.