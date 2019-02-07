شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مشروع النهوض بـ "الإبل" فى شلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مشروع النهوض بالإبل فى الشلاتين، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى، رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى.

وصرح مصيلحى أن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وأنه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وهو نموذج جديد ومبتكر نفذه فريق بحثي من شباب مركز بحوث الصحراء حيث تم توظيف الموارد المتاحة من الأرض والمياه الجوفية المالحة لإنتاج أعلاف خضراء تنتج من أنواع نباتية مقاومة للملوحة وذات قيمة علفية عالية حيث تم استصلاح واستزراع خمسة أفدنة وتمت زراعة أنواع الأكاسيا والقطف أو البرغل الملحى والسورجم والدخن على مياه جوفية تصل ملوحتها 8000 جزء فى المليون.

وتم تربية قطيع من النوق من الإبل المنتخبة والحلابة على الأعلاف الخضراء بتقنيات حديثة في التغذية وتطبيق نتائج البحث التطبيقى فى تحسين السلالات ومن تطبيق تقنيات التلقيح الصناعى وهناك بشائر مشجعة للغاية للوصول إلى سلالة تحمل اسم شلاتين حيث أدي هذا المشروع إلى مضاعفة الإنتاجية من اللحم واللبن من ذكور وإناث الإبل وتم ولأول بهذه المنطقة تصنيع ألبان الإبل إلى زبادى وجبن وغيرها.

وأضاف مصيلحى أن محافظ البحر الأحمر أثنى على نجاح المشروع وطالب بالتوسع فى هذا النشاط كما أشار الدكتور صقر إلى نجاح المشروع وضرورة تطبيقه فى أماكن صحراوية أخرى بمعرفة مركز بحوث الصحراء وتمويل من أكاديمية البحث العلمى.

كما أشادت أيضا نائب وزير الزراعة بالمشروع ونجاحه وتحقيق الميزة والقيمة المضافة لأبل الصحراء وتعظيم إنتاجية اللحم واللبن وأشارت إلى ضرورة نشر التجارب الناجحة لمركز بحوث الصحراء لخدمة التنمية فى المناطق الصحراوية.

شهد الافتتاح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ولفيف من قيادات مركز الصحراء وأكاديمية البحث العلمى والقيادات والشعبية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر ضمن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.