شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. نص كلمة رئيس الوزراء التذكارية بهيئة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، هيئة الرقابة المالية، وعقد اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة.
وكتب رئيس الوزراء كلمة تذكارية جاء نصها" شرفت اليوم بزيارة الهيئة ولقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها المحترمين .. وأتقدم لهم جميعا بالتحية والتقدير على الجهد المبذول مع تمنياتى للهيئة بدوام الرقى والتقدم والتوسع فى أداء أدوارها الهامة والمحورية للاقتصاد المصرى".
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