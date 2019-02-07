"تعليم القاهرة" تكشف تفاصيل ومستندات "التعاقد المؤقت" مع المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن التقديم لشغل وظائف معلمين بنظام التعاقد المؤقت لسد العجز في التخصصات، يجري على مستوى الإدارات التعليمية، وليس على مستوى المديريات، وبالتالي تعد كل إدارة تعليمية وحدة مستقلة بذاتها، تعلن عن التخصصات المطلوبة بها.

وأوضح عطية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن من يرغب في معرفة التخصصات المطلوبة بأي إدارة تعليمة للتقدم للمسابقة، عليه انتظار تفعيل الرابط الإلكتروني الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، ثم ويختار منه مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ثم يحدد الإدارة التعليمية الذي يسكن في نطاقها، ويطلع على التخصصات المطلوبة، وفي حالة إيجاد تخصصه وانطباق شروط التقديم عليه، يملأ الاستمارة الإلكترونية، ثم يتقدم للإدارة التابع لها لإجراء المقابلة الشخصية وتسلمي الأوراق المطلوبة.

وتفتح وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة، ويكون التقديم عن طريق الإدارات التعليمية بكل مديرية تعليمية.

ويبدأ التقدم إلكترونيًا عن طريق الرابط التالي: http://tempcontract.emis.gov.eg، الذي من المنتظر تفعيله مساء اليوم، بعدها يتوجه المتقدمين للإدارات التعليمية لملىء طلب التقدم وإجراء المقابلة الشخصية، وتسليم مستندات التعاقد في حالة القبول.