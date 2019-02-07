عمليات وعلاج مجاني.. ننشر تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انطلقت اليوم الخميس، مبادرة "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينفذها صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة وعدد من الجمعيات الأهلية، في محافظة السويس.

وقال محمد مختار، مسئول الإعلام في صندوق تحيا مصر، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار والمزمع انطلقت بالفعل اليوم الخميس، في محافظتي السويس والإسماعيلية للكشف على الكبار.

وأضاف مختار، لمصراوي، أنه من المقرر بدء قوافل الكشف الطبي في المدارس الابتدائية الأحد المقبل، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وتابع: ينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة "نور حياة" بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومؤسسات الأورمان، وصناع الخير، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، وذلك خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

وأوضح مختار، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن في محافظات (الشرقية - الدقهلية - السويس - الإسماعيلية - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا) وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء وزرقاء مجانًا خلال العام الجاري، فضلًا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في 6 محافظات هي (الشرقية - الإسكندرية - مرسى مطروح - المنيا - قنا - الأقصر).

كما تستهدف المرحلة الأولى تسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانا.

وفتح الصندوق حسابًا خاصًا لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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