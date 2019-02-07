وزير النقل يبحث مع "سيمنس" معدلات تحديث إشارات "بنها/ بورسعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

بحث وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع وفد شركة (سيمنس) برئاسة مايكل بيتر رئيس مجلس إدارة الشركة، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ مشروعات الإشارات الكهربائية، معدلات التنفيذ في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد) ووصلة (الزقازيق/ أبو كبير) بطول 214 كيلومترا، وتكلفة 153 مليون دولار.

وذكرت وزارة النقل- في بيان اليوم الخميس- أن مسئولي الشركة استعرضوا الموقف التنفيذي للمشروع بما يشمله من إنشاء 21 برج إشارات رئيسي، و19 برجا ثانويا بنظام الارتباط الإلكتروني الحديث (EIS) بدلا من نظام الارتباط الميكانيكي الحالي، وتطوير 83 مزلقانا، مع تأمين 5 كباري متحركة على الخط، وإنشاء برج تحكم مركزي لمسير القطارات في الزقازيق.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث نظم الإشارات، واستبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة (SIL4)، بما يساهم في رفع معدلات الأمان لمسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع وتخفيض زمن الرحلات، وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميا.

وأضاف أن المشروع يساهم بدوره في تعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في نقل البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

وشدد الوزير بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة، وعقد اجتماع كل أسبوعين؛ لمتابعة معدلات التنفيذ، إلى جانب موافاته بتقارير أسبوعية عن المشروع.

حضر اللقاء نائب وزير النقل الدكتور عمرو شعت، ورئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، وقيادات وزارة النقل والسكك الحديدية.

يذكر أن وزارة النقل تنفذ، وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، عددا من مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1100 كم، وتشمل تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة/الإسكندرية) و(بني سويف/ أسيوط) و(بنها/ بورسعيد) ووصلة (الزقازيق/ أبو كبير)، وخطوط (أسيوط/ نجع حمادي) و(نجع حمادي/ الأقصر) و(طنطا/ المنصورة/ دمياط) بإجمالي تكلفة 12.6 مليار جنيه.