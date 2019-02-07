محافظ الجيزة: مراكز الشباب لابد أن تمارس دورًا تنمويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مراكز الشباب لابد أن تمارس دورًا تنمويًا لصالح المجتمع وأن تكون إشعاعًا رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وأضاف راشد في تصريحات لمصراوي، على هامش افتتاحه مهرجان الجيزة الأول للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، أنه كلف مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بضرورة تنظيم فعاليات يستفيد منها الشباب بالمحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة أن فكرة تنظيم مهرجان الجيزة، جاءت بعد التفكير في ضرورة تنظيم مهرجانًا يضم فعاليات تجتذب الشباب وتُنمي مهاراتهم، في إطار اهتمام الدولة والرئيس بهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الفعاليات التي تنظمها المحافظة هدفها ربط الشباب ببلدهم، وأن يقفوا على ما يتم في الدولة حاليًا من مشروعات يستفيدوا منها.