تفاصيل الاجتماع الـ67 لـ"قومي حقوق الإنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الـ 67 برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس.

واستعرض الاجتماع عددًا من التقارير الخاصة بأنشطة المجلس سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، حيث تناول بداية ما يطرح إعلاميًا بشأن تعديل الدستور.

وأكد الأعضاء، ضرورة موافاة المجلس بالتعديلات المقترحة لإبداء الرأي بشأنها اتفاقًا والتزاماته.

كما أكد أهمية الدور المجتمعي لما تقوم به الحكومة ووزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم من خلال تجمعات سكنية ومدن جديدة والتأكيد على توافر الخدمات التعليمية والصحية، فضلًا عن فرص عمل متناسبة بما يتفق والأهداف العامة.

وناقش الاجتماع تقريرًا حول زيارة وفد المجلس الأخيرة لمحافظة المنيا في إطار الإعداد لتنظيم فاعليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظات ضمن خطة المجلس العامة وبرامج أنشطته.

وشدد المجلس على أهمية أن يتوافق قانون الجمعيات الأهلية مع نتائج الحوار المجتمعي، وعلى ضرورة استئناف برامج لزيارات السجون وأماكن الاحتجاز.