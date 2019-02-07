انطلاق مبادرة "نور حياة" في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، في محافظة السويس، والتي ينظمها صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع القوات المسحلة وعدد من الجمعيات الأهلية.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومؤسسات الأورمان، وصناع الخير، وبنك الشفاء، و الجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة ، إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن في محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء وزرقاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى 6 محافظات هي الشرقية والاسكندرية ومرسي مطروح والمنيا وقنا والاقصر، وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانا.

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