نادي القضاة ينفي إصداره بيانات حول التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه لم يصدر عن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة أو النادي أية بيانات صحفية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وأهاب المستشار "رضا"، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، وسائل الإعلام تحري الدقة في تناول ماينشر عن رئيس النادي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا يزعم طلب رئيس النادي المستشار محمد عبدالمحسن الاجتماع بمجلس القضاء الأعلى لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.