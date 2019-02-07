محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه لم يصدر عن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة أو النادي أية بيانات صحفية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وأهاب المستشار "رضا"، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، وسائل الإعلام تحري الدقة في تناول ماينشر عن رئيس النادي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا يزعم طلب رئيس النادي المستشار محمد عبدالمحسن الاجتماع بمجلس القضاء الأعلى لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي القضاة ينفي إصداره بيانات حول التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.