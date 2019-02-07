"الوظيفة بـ 60 ألف جنيه".. سقوط نصاب الوظائف الوهمية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالإسماعيلية، لقيامه بالنصب على آخر والاستيلاء منه على مبلغ مالي بدعوي قدرته على توظيفه بإحدى شركات الكهرباء.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من "فتحي.إ"، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، ضد "أسامة.أ"، 42 سنة، فني كهرباء، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، لقيامه بالحصول منه على مبلغ 60 ألف جنيه، نظير تعيينه بإحدى شركات الكهرباء مدعياً نفوذاً وعلاقات بالمسئولين بتلك الجهة، إلا أنه لم يفي بوعده وامتنع عن رد المبلغ المالي.

وبالفحص تبين صحة البلاغ، وأن المشكو في حقه سبق اتهامه في 7 قضايا "تبديد، نصب" مطلوب التنفيذ علية في 5 قضايا "تبديد"، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.