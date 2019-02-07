إحالة واقعة اتهام ضابط ترحيلات بتقاضي رشوة لنيابة الاستئناف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال مصدر قضائي، إن نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة واقعة اتهام ضابط ترحيلات بقسم مصر الجديدة بتقاضي رشوة مالية مقابل تهريب متهم إلى نيابة استئناف القاهرة للتصرف في القضية.

وكشفت التحقيقات أن الضابط المتهم اتفق مع المحكوم عليه على مساعدته في الهرب مقابل رشوة تقارب المليون جنيه.

وقال المتهم في التحقيقات النيابة إنه أثناء حراسته للمحكوم عليه إلى مستشفى السلام لتوقيع الكشف الطبي عليه قبل إيداعه سجن النهضة، قام بـ"فك أصفاده" وسهَّل له الهروب، وعاد إلى القسم مدعيا تسجيله في السجن وزوَّر له بند في الدفاتر.

وعند استدعاء النيابة للمتهم للتحقيق في قضايا أخرى متهم بها، أخطرهم بتعذر نقله، حتى تم استدعاء الضابط، وبمناقشته اعترف بهروب المتهم، وأثبتت التحريات مساعدة الضابط للمتهم على الهرب.