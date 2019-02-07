ضبط شخص استولى على 15 ألف جنيه من سيدة بحجة توظيفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في ضبط شخص لنصبه على سيدة باستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء منها على مبلغ مالي بزعم توظيفها.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من "هبة.ج" بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد بتضررها من مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص بها زعم خلالها قدرته على توظيفها ببعض الهيئات نظير مبلغ مالي قدره 15000 ألف جنيه، حيث قامت الشاكية بتحويل المبلغ له على رقم هاتف محدد عن طريق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وبالبحث والتحري أسفرت جهود الفحص عن أن مرتكب الواقعة "عبدالله.ص"، 40 سنة، دبلوم ثانوية عامة مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.

وبالفحص والتفتيش تم ضبط شريحة الهاتف المحمول المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتسلمه المبلغ المشار إليه وأضاف بأنه قام بتسليمه لشخص يدعى "أسامة.ج"، القائم على إدارة الحساب محل الشكوى.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة للتحقيق.