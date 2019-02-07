محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، القبض على شخص لترويجه لمحررات رسمية وشهادات جامعية "مزورة" عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية. رصدت المتابعة قيام مستخدم الحساب المسمى "شهادات جميع التخصصات" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية وغيرها من المستندات وشهادات العلمية "الماجستير والدكتوراه" مقابل مبلغ مالي قدره "6000" ستة آلاف جنيهاً مصرياً. توصلت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ن"، صاحب مكتب دعاية وإعلان، مقيم بمنطقة العامرية بدائرة مركز المحلة. وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم وضبطه، وكذا ضبط جهاز الحاسب الآلي والهاتف المحمول المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات، وباستكمال الفحص تم ضبط شهادات منسوبة لإحدى الكليات ممهورة بأختام يُشتبه أن تكون مزورة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض تحقيق أرباح مادية، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يضبط مزور يبيع شهادة "الماجستير والدكتوراه" المزورة بـ 6 آلاف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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