"انت مش عارف أنا مين".. كمين يضبط "قاضي مزيف" هارب من 14 قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

سقط قاضي مزيف في قبضة كمين أمني، بالأقصر، حيث بينت التحريات وفحص المشتبه به أنه مطلوب في 14 قضية متنوعة والسرقة، وتبين أنه ثبت داخل سيارته لوحات معدنية تحمل شعار إحدى الجهات القضائية.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، من ضبط "أحمد ج"، 33 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعيه، ومقيم بمحافظة دمياط، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبسؤاله عن التراخيص قدم كارنيه منسوب استخراجه لإحدى الجهات القضائية يشتبه في كونه مزور مدون به اسمه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 2 بطاقة رقم قومي الأولى مدون بها المهنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، والثانية مدون بها المهنة كونه عضو بهيئة قضائية، ورخصة قيادة خاصة باسمه.

بالكشف عن المذكور تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في 14 قضية متنوعة أخرهم قضية "سرقة" بالحبس لمدة سنة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لوحات معدنية تحمل شعار إحدى الجهات القضائية وبأرقام مختلفة من الجهتين.

أقر المتهم أنه أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بقياميه بتزوير الكارنيه وبطاقة الرقم القومي المدون بهما كونه عضو بهيئة قضائية، خشية ضبطه والتنفيذ عليه في الأحكام الصادرة ضده.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق