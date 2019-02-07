كشف غموض اختطاف تاجر سيارات على أيدى رجال شرطة مزيفيين بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشف قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض واقعة اختطاف تاجر سيارات على أيدى مُنتحلي صفة رجال شرطة، وتبين بان خلافات مالية وراء ارتكاب الواقعة بإجمالي 1.2 مليون جنيه.

تلقى قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، بلاغا من "محمد.س"، صاحب محل ملابس، مقيم بدائرة القسم، أنه حال تواجد شقيقه "مصطفى" تاجر سيارات، مقيم بدائرة القسم، بإحدى المقاهي بدائرة القسم صحبة صديقه "سيد.ح"، مقيم السنبلاوين بالدقهلية "له معلومات جنائية"، فوجئا بحضور مجموعة من الأشخاص وادعوا أنهم من رجال الشرطة وقاموا باقتيادهما داخل سيارة ميكروباص وانصرفوا من المكان ثم أنزلوا صديقه من السيارة بطريق الأوتوستراد واصطحبوا شقيقه لجهة غير معلومة .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة صديق المختطف المذكور، محمد ح. ر مقيم السنبلاوين، حسام م. ط، مقيم بسيون بالغربية، على م. ح، عامل، محمد أ، محكوم عليه في قضيتين إحداهما "مخدرات" محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، "محمود.ع".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وقرر المتهم الأول بسابقة قيامه بالاشتراك مع الثاني والثالث بتجميع مبلغ مليون و200 ألف جنيه من بعض أهالي بلدتهم وتسليمها للمجنى عليه الذي أوهمهم بقدرته على تعيينهم بإحدى الوزارات إلا أنه لم يفي بذلك أو رد المبلغ فخططوا لاختطافه و احتجازه لمساومة أهليته لاسترداد المبلغ واستعانوا بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهم استدرجوه للمقهى ثم اصطحبوه عنوة لمسكن الرابع.

وأجبروه على توقيع 8 إيصالات أمانة بقيمة المبلغ وفور استشعارهم بافتضاح أمرهم اصطحبوه لمنطقة كوبري عزبة شعبان بقرية طوخ الأقلام دائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية وأطلقوا سراحه وأن إيصالات الأمانة بحوزة المتهمان الهاربان، بسؤال المجنى عليه أيد ذلك وأنه قام بتسليم المبالغ المالية لموظف سابق بالوزارة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والموظف.