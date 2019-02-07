السجن 6 سنوات لربة منزل عذبت نجل زوجها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، ربة منزل بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامها في القضية رقم 30000 جنايات ديرب نجم لسنة 2016، بتعذيب طفل زوجها والشروع في قتله.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "ديرب نجم" المركزي، بوصول الطفل "السيد.ع" مصابًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجة والد الطفل، وتُدعى "صباح.م" 32 سنة، ربة منزل، مُقيمة بقرية "كفر العكل" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، وذلك بسبب خلافات زوجية بينها وبين والد الطفل، فيما جرى ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بحكمها المتقدم.