أخبار مصر | برلماني: سنسلم مختصر موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا" لزعماء القارة

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قال الدكتور سيد فليفل، عضو مجلس النواب والباحث الرئيسي لموسوعة "التاريخ العام لإفريقيا"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيسلم مختصر "الموسوعة" خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقي لعدداً من الزعماء والقادة الأفارقة.
وأضاف "فليفل"، في مؤتمر صحفي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، أن مصر لديها الكثير من المحاور التي يمكنها التعامل مع القارة فيها، ودفع العمل المشترك في جوانب متعددة.
وأكد عضو "المجلس"، أنه تم تقديم مادة علمية، يتم تعديلها تربويا للإدماج بالمراحل الدراسية حول علاقتنا بإفريقيا، وتاريخنا فيها.
وقال "فليفل"، أن الموسوعة تعد تأصيل للروابط القديمة التي من المفترض أن تكون نقطة انطلاق العلاقات العربية والإفريقية في المستقبل.
وكشفت المستشار محمد خاطر عضو دبلوماسي في مكتب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التجمعات والمنظمات الإفريقية، أولويات رئاسة مصر في الاتحاد الإفريقي خلال رئاستها للاتحاد في الفترة المقبلة.
وقال "خاطر"، في كلمته في مؤتمر إطلاق مختصر موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي يوم 10 فبراير الجاري.
ولفت إلى أن مصر اختيرت لرئاسة "الاتحاد" في توقيت دقيق تتزايد فيه تساؤلات وأطروحات القارة الإفريقية حيث تمتزج أمال وتطلعات تحقيق الاستقرار والبناء والأمن والتنمية، مع تطورات اقتصادية وسياسية فريدة في تاريخ القارة، وتحديات وتهديدات هامة فرضتها ضعف مؤسسات الدول في مناطق مفصلية في القارة.
وأشار إلى أن القارة تواجه تحديات أخرى مثل الإرهاب، والتطرف الديني والعرقي، والجريمة المنظمة، مما يحرم أبناء القارة من مواردها ويدفع شبابها لهجر قارتهم للبحث عن مستقبل مجهول في مغامرة غير محسوبة في اغلب الأحيان، مما يفرغ القارة من أبنائها المتميزين، مشيراً لأن عام 2019 سيكون عام للاجئين والنازحين والهجرة.
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