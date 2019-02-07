أخبار مصر | برلماني: سنسلم مختصر موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا" لزعماء القارة

قال الدكتور سيد فليفل، عضو مجلس النواب والباحث الرئيسي لموسوعة "التاريخ العام لإفريقيا"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيسلم مختصر "الموسوعة" خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقي لعدداً من الزعماء والقادة الأفارقة.

وأضاف "فليفل"، في مؤتمر صحفي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، أن مصر لديها الكثير من المحاور التي يمكنها التعامل مع القارة فيها، ودفع العمل المشترك في جوانب متعددة.

وأكد عضو "المجلس"، أنه تم تقديم مادة علمية، يتم تعديلها تربويا للإدماج بالمراحل الدراسية حول علاقتنا بإفريقيا، وتاريخنا فيها.

وقال "فليفل"، أن الموسوعة تعد تأصيل للروابط القديمة التي من المفترض أن تكون نقطة انطلاق العلاقات العربية والإفريقية في المستقبل.